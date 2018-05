Na tarde de terça-feira (22), uma mãe compareceu a delegacia de Três Lagoas para registrar uma denúncia de que seu filho estaria sofrendo bullying na escola. A criança tem oito anos de idade teria sido agredida fisicamente por outro aluno, da mesma idade, além de sofrer ameaças.

De acordo com o boletim de preservação de direito, o menino também estaria sendo vítima de bullying de outros colegas alunos do 3º ano do nível fundamental. A mãe relata que depois das agressões, a escola determinou que uma auxiliar acompanhasse diariamente em sala de aula o comportamento do estudante denunciado.

Segundo a mãe, a auxiliar teria falado para os outros estudantes não conversarem mais com o filho dela. Situação que teria constrangido a criança e que levou a mãe a acionar também o Conselho Tutelar.