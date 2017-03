Crime aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado em Apucarana (PR)

Davi Eraldo de Oliveira de 26 anos foi preso na noite desta segunda feira (20), no município de Sete Quedas, acusado de matar a esposa nas frente dos filhos, em um crime bárbaro, no dia 29 de dezembro do ano passado, em Apucarana (PR).

De acordo com informação do site Notícias da Hora MS, militares do município de Amambai e policiais paraguaios haviam tentado capturar o acusado em Pindoty Porã (PY), quando o mesmo empreendeu fuga para o lado brasileiro. Comunicados pelo fato, a Polícia militar da região de fronteira iniciaram as buscas, vindo a encontrar Edir.

Durante a revista, o acusado usava documentos de Vinícius de Alencar Alvão da Silva, morador de Marilândia do Sul (PR). Em contato com a polícia paranaense, confirmou que Vinícius era Edir, que é acusado de matar a sua família em Apucarana (PR), no final do ano passado.

Diante dos fatos, o criminosos foi levado para a Polícia Civil de Sete Quedas, onde permanece preso aguardando pela justiça.

O Crime

Davi Eraldo é acusado de matar a esposa de 24 anos, na frente dos filhos de 8, 3 anos e um bebê de oito meses, no dia 29 de dezembro no município de Apucarana (PR). De acordo com informações da imprensa local, Andrea Alves de Souza foi morta com dois tiros. Após o crime o acusado pulou o muro e fugiu numa motocicleta que já o aguardava fora do imóvel.

Segundo investigações da Polícia Civil de Apucarana, relataram que Edir acreditava que a vítima arrumava companheiros para a sua ex-namorada