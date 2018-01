Criminoso reage a ação da PM leva tiro e morre em Três Lagoas

Policiais militares da ROTAI (Rondas Ostensivas Táticas do Interior) prenderam autores de um roubo a um estabelecimento comercial na última quinta - feira (4) em Três Lagoas. Durante a ação um dos indivíduos reagiu, foi atingido e morreu.

Uma viatura foi acionada através do COPOM pra atender a uma solicitação de roubo. No local em contato com a vítima, a mesma relatou que um indivíduo adentrou em seu estabelecimento comercial com uma arma de fogo e subtraiu aproximadamente R$ 200,00. Ao sair do local o mesmo efetuou alguns disparos para cima e seguiu sentido Vila Haro em um veículo gol de cor branca.

De posse das informações, a equipe iniciou diligências. Ao chegar na Rua Yamaguti Kankit o referido carro utilizado no roubo foi avistado pelos policiais. De imediato foi realizada a abordagem onde foi constatado que o veículo estava sendo conduzido por um menor de 16 anos, segundo ele, o mesmo estaria retornando do médico com sua genitora.

Em busca no veículo foi encontrado uma quantia em dinheiro, questionada a mãe do menor relatou que aquele dinheiro seria de seu filho e que não sabia quanto havia e nem a procedência do dinheiro. Suspeitando das informações a guarnição fez contato com a vítima que afirmou que o dinheiro seria de seu estabelecimento. Diante da evidência o menor confessou envolvimento no roubo e apontou onde seus comparsas estariam.

No momento em que a guarnição se aproximou da local onde os outros autores estariam, ambos evadiram-se pulando os muros das casas próximas. Minutos após, um dos indivíduos foi localizado e detido na Rua Saidi Abidi, em seguida os policiais seguiram em busca do terceiro envolvido. O autor encontrava-se escondido nos fundos de uma residência e estava na posse de um revolver calibre .32 de cor preta em punho.

Ao ser abordado o indivíduo reagiu e efetuou disparos em direção à guarnição que ante ao perigo real tiveram que revidar a injusta agressão, momento em o autor foi atingido e posteriormente veio a óbito no hospital. Durante vistoria na residência do adolescente foi encontrado uma arma de arsoft, simulacro de um fuzil.

Diante dos fatos os outros envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), juntamente com o veículo apreendido para providências cabív