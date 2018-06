Criminosos invadem fazenda e abatem duas cabeças de gado

Assaltantes invadiram a fazenda Bonanza, em Chapadão do Sul, e abateram duas cabeças de gado e deixaram apenas as cabeças no local.

O proprietário da fazenda procurou a polícia na noite de sexta-feira (8), e relatou que ao inspecionar a propriedade, se deparou com as cabeças dos animais abatidos jogadas no chão à beira de uma das cercas.

Os bandidos poderiam ter usado uma caminhonete para fazer o transporte da carcaça do gado, segundo o fazendeiro, havia marcas de pneus de caminhonete ao lado das cabeças.

O dono ainda relatou que o fato pode ter acontecido entre domingo (3), e sexta (8), período em que esteve ausente do local.

O gado tem as letras AM, que são as iniciais do proprietário. O caso foi registrado como furto e os autores ainda não foram localizados.