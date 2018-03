Criminosos invadem residência e levam até o cachorro

Luiz Marcelo Graff, 39 anos, procurou a polícia após ter a casa invadida por assaltantes na tarde de segunda-feira (12), e ter o cachorro e o notebook furtados em Dourados.

De acordo com o registro policial, a vítima teria saído por volta das 17h30 e ao retornar as 17h50, percebeu que a porta do fundo de sua casa estava arrombada.

Em 20 minutos que Luis estava ausente, os criminosos pularam o muro de aproximadamente dois metros e furtaram o notebook e o cachorro da raça bulldog.

Um vizinho da vítima disse que viu dois indivíduos pulando o muro e saindo em direção ao bairro ao lado, mas não soube informar as características dos autores.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Dourados como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.