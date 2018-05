O catador de materiais recicláveis, Éric de Souza Amazonas, 37 anos, teve a mochila e todos os documentos roubados por dois bandidos na madrugada desta segunda-feira (14), na Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, a vítima estava trabalhando quando dois homens em uma bicicleta se aproximaram do trabalhador ameaçando com uma faca, anunciaram o assalto e levaram a mochila contendo todos os documentos pessoais.

Logo após o assalto, a vítima procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Centro para registrar a ocorrência. A vítima não deu detalhes dos autores e não há informações se os criminosos levaram alguma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoa.