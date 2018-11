O novo presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul (CRMV-MS) pode ser escolhido nesta quarta-feira (14), em primeiro turno. Médicos veterinários e zootecnistas sul-mato-grossenses têm até as 17 horas de hoje para votar em uma das três chapas que concorrem à presidência do órgão.

O atual presidente do Conselho, João Vieira de Almeida Neto, que encerra seu segundo mandato neste ano, ressaltou a conquista do voto on-line, “inédito na eleição do órgão”. “É a primeira vez que o profissional pode votar em qualquer lugar do mundo, se ele não puder votar presencialmente”, disse. Cada profissional inscrito no Conselho recebeu uma senha e, no site do órgão, está disponível o link para o eleitor acessar e escolher seu candidato.

João aponta como postulante favorito, o representante da Chapa 1 - CRMV Em Progresso, Mário Augusto Wanderley Xavier, que também é o atual vice-presidente. “Estou encerrando meu mandato e uma parte da minha diretoria e dos conselheiros estão pleiteando ganhar as eleições, naturalmente estou apoiando os companheiros que me ajudaram esses seis anos aqui”, justificou o atual presidente.

Além de Mário Augusto, concorrem à presidência do órgão, Rodrigo Piva, representando a Chapa 2 – Gestão e Atitude e Loacir da Silva, representando a Chapa 3 – União, Valorização e Transparência. Cada chapa tem 16 componentes, sendo um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um tesoureiro, seis conselheiros efetivos e seis conselheiros suplentes.

Em caso de segundo turno, o próximo pleito ocorrerá no dia 14 de dezembro.