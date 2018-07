Cronograma de obras do “Reviva centro” é apresentada para lojistas

O cronograma de obras do “Reviva Centro” está sendo apresentado para os lojistas localizados na região de Campo Grande. Os técnicos do projeto estão indo de porta em porta nas lojas da rua 14 de julho para informar sobre o andamento das reformas.

Na quarta-feira (11), os engenheiros visitaram os lojistas da quadra entre as ruas Dom Aquino e Marechal Rondon, entregaram folders explicativos e repassaram a informação de que, dentro de uma semana, a previsão é começar o serviço de instalação de esgoto nas calçadas do trecho, que deve durar um dia na frente de cada estabelecimento comercial. O intuito da Engepar - Engenharia e Participações, empreiteira responsável pela obra, é abrir e fechar cerca de 20 metros da calçada por vez, no mesmo dia.

Cronograma

A coordenação do programa "Reviva Centro" e a Engepar, cumprindo a proposta de apresentar um cronograma de trabalhos semanal, apresentam aos lojistas a programação para os próximos dias.

Planejamento previsto (semana de 12 a 21 de Julho)

Dias 12 e 13/07 – Obras de escavação para instalação de poço de visita (PV) na rua 14 de Julho, esquina com a rua Cândido Mariano. Sem interrupção de tráfego.

De 12 a 16/07 – Início das obras de esgoto na calçada do lado esquerdo da rua 14 de Julho, entre as ruas 7 de Setembro e 15 de Novembro. Trânsito liberado.

De 17 a 21/07 – Início das obras de esgoto na calçada do lado direito da rua 14 de Julho, entre as ruas 7 de Setembro e 15 de Novembro. Trânsito liberado.

15/07 – Início das obras de drenagem na rua 14 de Julho, entre as ruas Cândido Mariano e Maracaju. Fechamento previsto da via por 38 dias. Calçadas liberadas.

A coordenação do "Reviva Centro" reforça que durante a execução das obras podem ocorrer imprevistos, alterando o cronograma proposto.