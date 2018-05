Cronograma do Reviva Centro será apresentado na segunda-feira

A coordenação do Programa Reviva Campo Grande apresenta, na próxima segunda-feira (18), o cronograma e detalhes da execução das primeiras quadras da obra de Requalificação da Rua 14 de Julho aos lojistas, proprietários de imóveis, empresários, moradores e público em geral.

A reunião acontecerá na sede da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), a partir das 9h30 onde também será apresentada a equipe que fará a vistoria cautelar dos imóveis. Também está programada a apresentação do portfólio de produtos que serão ofertados pelo Sebrae aos comerciantes da Rua 14 de Julho.

A reunião ainda marca o início das atividades do Escritório Local do Programa Reviva Campo Grande, que funcionará dentro da sede da ACICG. O Escritório será um dos canais de comunicação entre comerciantes e população em geral, com a coordenação do Reviva Campo Grande. Além dele, em breve, será lançado o site do Programa, que terá informações detalhadas sobre a obra, como desvios do tráfego, interdições de ruas e tudo relacionado ao Reviva Campo Grande.

O horário de funcionamento do Escritório será das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00.