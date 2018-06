Cruzamento entre 14 de julho e Maracaju será interditado durante 40 dias

A interdição ocorre devido as obras do Programa Reviva Centro

Nesta quarta-feira (27), o cruzamento entre as ruas 14 de julho e a rua Maracaju, em Campo Grande, será interditado totalmente. As duas vias ficaram fechadas durante 40 dias.

A interdição ocorre devido à implantação do sistema de drenagem das obras do Programa Reviva Centro. O acesso será permitido apenas para os ônibus do transporte coletivo.

Desde a última sexta-feira (22), estão sendo realizadas interdições em vias da capital. A prefeitura realizou uma mudança no plano de ataque da empreiteira responsável pelas obras do Programa Reviva. As equipes da Engepar, vão atuar em duas frentes de trabalho ao mesmo tempo, sendo uma na avenida Fernando Corrêa da Costa (já iniciada) e outra na rua Maracaju.

A mudança ocorreu para agilizar a execução da obra e aproveitar o período de estiagem.