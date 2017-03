Homem encontra cruz e munições cravadas em terreno após receber ameaças

Um homem, de 34 anos, está sendo ameaçado de morte depois que começou a construir seu próprio comercio, numa área próxima a BR-359, em Coxim. A autora das ameaças relata que a propriedade é de sua mãe, por isso tem direito de usar o espaço.

Conforme relatado no site Edição de Notícias, no início do mês o homem foi fiscalizar a obra esse deparou com várias cruzes cravadas com capsulas de revólver calibre 22. As cruzes são feitas de forma artesanal. Além das capsulas, cigarros artesanais também foram colocados em algumas dessas cruzes.

Ainda em depoimento, pedreiros relataram que uma comerciante foi até o local e relataram que ela estaria armada.

Na delegacia da Polícia Civil, o homem registrou um boletim de ocorrência e aguarda o que o caso seja investigado.

A suspeitas pelas ameaças relatou a polícia que o terreno pertence a sua mãe, então tem direito de usar a propriedade. Entretanto, o homem diz que ninguém tem propriedade naquela área.