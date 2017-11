O delegado Ricardo Cubas deve ser transferido para outra função e deixar o comando da Policia Federal em Mato Grosso do Sul.

Seu substituto, segundo fontes de Brasília, será o delegado Luciano Flores, hoje lotado no Espirito Santo.

A troca deve ser oficializada nos próximos dias, e as pedras começaram a ser trocadas com a posse de Fernando Segóvia, como delegado geral da PF.