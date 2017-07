Com a desativação dos radares de trânsito de Campo Grande desde dezembro de 2016 devido ao encerramento do contrato de operação e locação dos aparelhos com as empresas Perkons e Cidade Morena, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) tem feito fiscalizações com radares estáticos, ou seja, aqueles que não são fixos.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, as ações são diárias e feitas de forma rotineira. A Agetran possui um radar estático (tripé, que pode levado para vários locais) e um portátil.

Na manhã desta terça-feira (25) agentes de trânsito chamaram atenção de quem passava pela avenida Via Park, mas outras vias podem receber a fiscalização.

Radares

Desde o final do ano passado, os 66 radares da Capital operados pela Perkons estão impedidos de aplicar autuações por excesso de velocidade e desrespeito ao sinal vermelho. Também foram desligados os “Olhos Vivos” administrados pelo Consórcio Cidade Morena, que controlava o avanço de sinal, parada na faixa e velocidade.

Ainda conforme a prefeitura, a expectativa é que em agosto deste ano seja lançada licitação para contratação de empresa para operar as lombadas e radares em Campo Grande.