Curso de contação de histórias está com inscrições abertas na Capital

Estão abertas as inscrições para o curso de contação de história “Contar História e Encantar Leitores”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). As aulas serão realizadas de 6 a 9 de junho na Biblioteca Pública Municipal Professora Anna Luiza do Prado Bastos, localizada no Horto Florestal.

O curso terá 20 horas e pessoas a partir dos 12 anos podem se inscrever. O objetivo da capacitação é difundir a prática da leitura lúdica com a valorização do saber popular da literatura.

As aulas serão realizadas no período da manhã, das 8 horas às 11 horas e trabalhará os seguintes tópicos: I- Importância de contar histórias na promoção da leitura (corpo, voz, memória), II – Que história é essa?, III- Mar de história, IV- Memória Afetiva: histórias que vi e vivi”, V – Várias formas de contar histórias (tradicional,lendo livro, outros recursos), VI – Faixa etária das histórias, VII – Como trabalhar uma história, VIII- Separando histórias (personagem, objetivo, espaço), IX- Atelier (arte de contar história, confecção de recursos para contar histórias e X – Contação de histórias com recursos.

Ao final do curso os alunos receberão certificado de participação.

Serviço:

Inscrições são feitas somente pelo telefone 67 3313-1009.