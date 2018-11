A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu 50 vagas para o curso de depilação nesta sexta-feira (9). As inscrições já estão abertas e são gratuitas. O curso possui 40 horas de carga horária e será ministrado durante a manhã e à tarde. Serão 25 vagas por período, com certificação no término do curso.

Para garantir uma vaga é necessário comparecer à Funsat com cópia de RG, CPF e comprovante de endereço. Não é necessário comprovar escolaridade. As aulas no período da manhã acontecem no período das 8h às 11h e a tarde, das 13h30 às 16h30.

No total serão três semanas de curso de segunda a sexta-feira com duração de três horas por dia. O curso acontece na na sede da Funsat. As inscrições acontecem nesta sexta-feira (9), na segunda-feira (12) e encerram na terça-feira (13).

Serviço – As inscrições serão realizadas na Fundação Social do Trabalho- Funsat, no setor da Coordenadoria de Educação Profissional – 1º andar – Sala 1. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

O Horário de atendimento é das 07h30 às 11h e das 13h30 às 16h30m. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314 3095.