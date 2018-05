Curso de vendas será realizado em Campo Grande

Curso de vendas, gratuito, será realizado no próximo mês em Campo Grande. O evento está previsto para ocorrer na terça-feira (5), e na quinta-feira (7), de junho, na faculdade Estácio de Sá, na capital. Para os interessados, as aulas começarão a partir das 19h.

O encontro tem como objetivo capacitar os participantes com novas técnicas de abordagem, modos de atuação, relacionamento, interação, atendimento e fechamento da venda. O curso oferece 300 vagas.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado no último dia 18, Campo Grande possui um saldo positivo de 326 empregos formais no mês de abril. O setor de serviços foi o que mais empregou, com 438 vagas, e o comércio teve uma retração de 100 vagas.

Serviços – Mais informações pelo telefone (67) 3314-3577.