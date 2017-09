Curso destaca importância de redes sociais para corretores

Campo Grande recebe, na sexta-feira (29), o curso Tecno Vendas 2017, com o especialista em venda digital Cloves Neto. Voltado para corretores de imóveis, o conteúdo do curso é focado na atualização dos profissionais, que diariamente enfrentam novos desafios.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site www.tecnovendasbrdu.com.br. As vagas são limitadas e o curso acontece a partir das 8h30, no Yotedy Lounge.

O palestrante Cloves Neto diz que é uma oportunidade para os profissionais campo-grandenses se atualizarem e adotarem novas técnicas. “A carreira do corretor mudou, assim como a economia. Hoje, as pessoas estão muito presentes no digital e o corretor não pode ficar de fora disso. O profissional precisa estar onde o público está. Atualmente, o comportamento do cliente é diferente”, lembra.

O curso é um oferecimento da BrDU Urbanismo, que é fruto de empresas com atuação de mais de 20 anos no mercado, e, agora, chega à Capital sul-mato-grossense. A intenção, segundo João Victor Araújo, CEO da BrDU, é capacitar ainda mais os profissionais da cidade. “É um evento especial, que reúne o que há de melhor e mais avançado em tecnologia de vendas”, afirma João Victor.

Serviço

Tecno Vendas 2017

Data: 29 de setembro (sexta-feira), às 8h30

Local: Yotedy Lounge

Inscrições: www.tecnovendasbrdu.com.br