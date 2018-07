Curso ensinou os campo-grandenses a reaproveitar partes da carne do frango, em Campo Grande. O evento aconteceu na sexta-feira (27), na região da Vila Nasser, e ajudou as participantes a preparar artesanalmente produtos derivado das aves, como nuggets, linguiça, assados, marinados, rocambole e hambúrguer.

A iniciativa é da prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

O objetivo foi oferecer capacitação aos mais diversos grupos de mulheres, a fim de promover oportunidades de geração de renda e melhorias na qualidade de vida.

Seguindo orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene, o curso com base na carne de frango reuniu dez participantes durante os dois dias de aulas, que dessa vez aconteceram na sede da Organização Não Governamental (ONG) Corrente de Amor.

Quem ministrou as aulas foi o chefe de cozinha, Rodrigo Baston, que em dois dias, ensinou aos alunos a separarem todas as partes do frango, para reaproveitar cada pedaço, com exceção dos ossos.

“Ensinamos as pessoas a economizarem, com técnicas novas que podem além de tudo gerar renda. Além disso, tão importante quanto o empoderamento dessas mulheres é o fato de reforçarmos a importância de não haver desperdício de alimentos. Muitas vezes as pessoas compram um produto com tanta dificuldade e ainda desperdiçam metade, sendo que cada pedaço e parte podem virar pratos deliciosos”, disse o chefe de cozinha.