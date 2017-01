Curso gratuito de Iluminação Cênica será realizado com recursos do FIC

Para formar novos iluminadores e trazer mais conhecimentos e técnicas aos profissionais que já atuam na área, de 10 a 19 de janeiro acontece a primeira edição do “Curso de Iluminação Cênica: Iniciação, Criação e Tendências no Brasil”, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande-MS, com inscrição gratuita. O curso conta com os recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação (Sectei), do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 06 de janeiro neste link . Para participar é preciso preencher um formulário e fazer uma ‘Carta de Interesse’. Ao todo, são 35 vagas oferecidas para interessados de todo o Estado. Ganharão certificados aqueles que obtiverem 100% de presença nas aulas.

A ideia de criação do curso partiu da iluminadora Camila Jordão. “Costumo dizer que o iluminador é ‘casado com o diretor’ (de uma peça teatral, de uma apresentação de dança, entre outros). Na concepção de um espetáculo a primeira pessoa que o diretor liga é o iluminador, depois vem cenário, figurino… A luz define muitos detalhes, até mesmo se vai ter cenário ou não, muitas vezes a luz é o próprio cenário. Ela vem como uma forma de o público compreender o que ele está vendo, não só no texto. Ela desperta as sensações no expectador, leva a emoção, a reflexão ou a própria raiva. A luz é como se fosse o texto visual”, fala Camila sobre a importância da iluminação cênica.

Desde 2009 atuando na área, Camila chegou a trabalhar ao lado de Jorginho de Carvalho (um dos pioneiros da iluminação no Brasil) e atende grupos/profissionais como: Corpomancia, Cia Dançurbana, Fulano Di Tal, Prosa e Segredo, Escola Duo de Balé, Hermanos Irmãos, Márcio de Camillo e outros.

O curso contará também com os ensinamentos dos renomados iluminadores nacionais César Germano, Aline Santini e Roberto Gill Camargo. Formado em Artes Plásticas pela UFMS, César Germano trabalha há mais de 20 anos nas Artes Cênicas. Em sua trajetória profissional, trabalhou como assistente do diretor/iluminador Jorginho de Carvalho no Teatro O Tablado, Universidade do Rio de Janeiro (UniRio) e foi professor de Produção Executiva da Faetec/RJ. Como iluminador cênico colabora com companhias como: Cia o Grito, de Blumenau-SC, com direção de Leandro de Assis; Escola Duo de Balé, de Campo Grande-MS, com direção de Gisele Dória e Flávia Siufi; Ensino em Cena, do Rio de Janeiro-RJ, com direção de Francis Ivanovich e outras.

A iluminadora Aline Santini é graduada em Artes Visuais, pós-graduada em Lighting Design pela Faculdade Belas Artes e cursou a Academia Internacional de Cinema (AIC). Atuando com iluminação há 16 anos, traz no currículo trabalhos com grandes diretores, companhias, artistas de teatro, dança e performance em São Paulo-SP, tais como Gerald Thomas, Zé Celso e Denise Stoklos.

O dia 16 será marcado por uma programação especial, aberta ao público e gratuita. Às 17 horas um dos maiores iluminadores do Brasil, Roberto Gill de Camargo, ministra a palestra ‘Criação e Leitura de Luz’. Depois, às 20 horas, será realizada uma Mesa Redonda, com o tema ‘Iluminação Cênica e Tendências no Brasil’, com a presença dos palestrantes e de Roberto, que é doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP e professor de Iluminação nos cursos de graduação em Teatro e Design da Universidade de Sorocaba. Ele atua na área de iluminação desde 1980 e traz no currículo profissional o trabalho de design e operação de luz de mais de 50 espetáculos de teatro e dança.

Serviço: o “Curso de Iluminação Cênica: Iniciação, Criação e Tendências no Brasil”, acontece de 10 a 19 de janeiro de 2017, no Teatro Glauce Rocha, localizado dentro da Universidade Federal de MS, em Campo Grande-MS. Horário: em todos os dias, exceto no dia 16 (no qual haverá palestra às 17h e uma Mesa Redonda às 20 horas), as aulas serão ministradas das 14h às 18 horas. Mais informações pela fanpage, pelo email [email protected] ou pelo telefone (67) 9 9238-2829.