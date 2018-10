Curso gratuito para gestantes está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 63º curso para gestantes da Unimed Campo Grande. Os casais que estão à espera de um bebê poderão aprofundar o conhecimento em temas importantes sobre a gestação e pós-parto.

Diversos profissionais da área - obstetra, pediatra, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e anestesiologista – foram convidados para compartilhar as orientações com os casais.

Entre os temas abordados estão: A escolha da via de parto; Nutrição no período da gestação e de amamentação; Preparação para o parto e cuidados corporais na gestação; Recepção do recém-nascido na sala de parto e vacinação na infância; Amamentação e cuidados com o bebê; Aspectos psicológicos na gestação e pós-parto: a importância de uma rede de apoio; Anestesias em partos;

O curso é gratuito e será realizado nos dias 05, 07, 12 e 14 de novembro, das 19h às 21h, no auditório da Sede – que está localizada na Rua Goiás, 695, Jardim dos Estados (entrada pela Rua da Paz).