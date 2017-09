Na semana que vem em Campo Grande acontece o curso Resgatando Vida. O curso serve para ensinar as pessoas a melhorarem a vida interior, ensina ao indivíduo se autoconhecer e outros benefícios.

Os interessadas em participar do curso devem ligar nos seguintes telefones: (67) 3306 4569/ 98112 2043/ 98128 8656. O curso começa no dia 5 do mês que vem e encerra no dia 26.

Programação: