A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), está com as inscrições abertas para o curso técnico em cozinha. No total, são 30 vagas disponíveis do Programa Nacional de Acesso ao ensino Médio Técnico e Emprego (MédioTec Pronatec), que é destinado aos alunos matriculados na rede pública.

Os candidatos devem estar cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio. Para participar do Mediotec é necessário ser estudante de escola pública, ter a matrícula ativa e estar em situação de vulnerabilidade econômica.

Os cursos são gratuitos e os alunos recebem ajuda de custo no valor de R$100, mais vale transporte e lanche no intervalo das aulas.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o Meditec é uma oportunidade de qualificação dos alunos para inserção no mercado de trabalho. “Os profissionais com ensino técnico têm mais possibilidades de garantir uma vaga no mercado de trabalho, os cursos técnicos oportunizam conhecimentos específicos e práticos”, disse.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na rua 14 de Julho, 992 - Vila Glória, munidos dos seguintes documentos: Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e declaração de frequência da escola.