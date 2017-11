Curso técnico gratuito do SENAC ainda está com inscrições abertas

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai selecionar candidatos, a partir dos 16 anos de idade, para o curso gratuito de Técnico em Informática para Internet, que faz parte do programa Fábrica de Software. As inscrições seguem até o dia 17 de novembro e as aulas têm início em janeiro de 2018.



O projeto será realizado via PSG – Programa Senac de Gratuidade, que se destina a pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais – na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador.

São oferecidas 25 vagas que serão preenchidas pelos melhores classificados no processo seletivo. Para se inscrever é preciso ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou 2ª fase da educação de jovens e adultos – EJA, ter conhecimentos em informática básica equivalentes e idade mínima de 16 anos.

As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas na unidade Senac Campo Grande, na rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro.

O processo seletivo obedecerá à seguinte ordem: Análise da ficha cadastral, prova escrita, de múltipla escolha, e entrevista. A prova de seleção será realizada no dia 18 de novembro, às 8h30, na unidade do Senac Campo Grande. A prova terá duração de 3 horas e será composta por 05 questões de Língua Portuguesa, 05 de Atualidades – Global e Tecnológica, 05 de Matemática, 05 de Raciocínio Lógico-Matemático e 10 de Informática.



O Senac vai disponibilizar no site (www.ms.senac.br) a relação dos 40 primeiros colocados na prova escrita, para agendamento das entrevistas, que serão realizadas entre os dias 23 e 29 de novembro. O resultado da prova também será divulgado no site, no dia 22 de novembro, e o resultado final, dia 30 de novembro. O edital do processo seletivo também pode ser acessado aqui ou no site do Senac.

Programa – A Fábrica de Software é um projeto que busca a inovação e a interação contínua entre teoria e prática, subsidiando os alunos na aplicação real dos conceitos aprendidos em sala de aula. Visa ainda simular o ambiente de uma empresa de desenvolvimento de softwares, criando uma ferramenta de gestão para micro e pequenas empresas, preparando mão de obra especializada para o mercado de desenvolvimento de sistemas.