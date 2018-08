As aulas serão realizadas no próximo mês em Campo Grande

Os curso de inglês e de gestão administrativa, gratuitos, que vão ocorrer em setembro estão com as inscrições abertas, em Campo Grande. O evento é organizado pela Subsecretaria de Políticas para Juventude em parceria Microcamp. As aulas iniciarão na segunda-feira (10) e vai até a sexta-feira (28), e é voltado para jovens de 15 a 29 anos.

O curso de gestão administrativa é presencial das 08h às 10h e oferece aulas de informática para administração, noções sobre administração, elaboração de organograma, gestão, avaliação e entrega de certificado.

O curso de Inglês é presencial das 13h às 15h e oferece noções básicas de inglês com técnicas de dinâmicas que ensinará como se apresentar, despedir-se, soletrar nomes, palavras, números, cores, objetos, estações do ano, clima, dias da semana e descrever uma pessoa fisicamente, ao final do curso o aluno fará uma avaliação e entrega de certificado.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (67) 3314-3577 ou na sede da subsecretaria, localizada na rua 15 de novembro n° 532, em Campo Grande.