A prefeitura, em parceria com o Governo Federal, promovem a formação em 2019

Encontrar talentos que entendam de tecnologia de informação é um dos grandes desafios das empresas. Para integrar a oferta de aprendizagem às necessidades do mercado de trabalho, a prefeitura em parceria com a SOFTEX e os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e da Educação disponibiliza a comunidade campo-grandense o projeto Brasil Mais TI, que oferece gratuitamente, na modalidade de Educação à Distância cursos profissionalizantes na área.

O local e data prevista para a realização destes cursos estão sendo definido, e em breve serão divulgadas pela Agência de Tecnologia Municipal de Campo Grande. Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Cardoso, os cursos além de capacitar promovem a inclusão social.

“Fruto dessa parceria entre a Prefeitura de Campo Grande, o Governo Federal e a AGETEC, os cursos gratuitos oferecidos por grandes empresas da área de tecnologia trazem muito mais inclusão e paridade entre o cidadão mais humilde, que hoje pode realizar cursos dessa magnitude, e aquele que tem mais condições, antes o único que conseguia se capacitar nessa área. Além disso, o resgate da autoestima e a reinserção da população no mercado de trabalho é um desejo comum entre todos os gestores que integram a atual administração”, afirma.

A turma formada na Incubadora Municipal Norman Edward Hanson, no bairro São Conrado, capacitou 15 pessoas no curso de “Noções Básicas de Computadores” e “Sistemas Operacionais” e já há uma lista de espera para próximas turmas.

Paulo Henrique de Souza Silva, que já atua na área de informática, conta que o curso abriu horizontes.

“O curso foi muito dinâmico, muito bem editado, muito lúdico. Consegui aprender bastante e com este conhecimento poderei oferecer mais serviços aos meus clientes. Meu mercado de trabalho expandiu”, diz.

O curso iniciou no dia 10 de dezembro e se encerrou na sexta-feira (21). Devido à grande quantidade de interessados e boa aceitação por parte da comunidade, a AGETEC planeja novas turmas para o inicio do ano de 2019, desta vez contando com mais cursos como o “Básico de Desenvolvimento de Softwares”, onde o aluno dará seus primeiros passos na criação de programas para computadores e o curso “Sistemas de Conectividade”, neste aprendendo a montar uma rede de computadores.

Paulo Fernando Cardoso finaliza lembrando que a parceria com a SEDESC em disponibilizar o espaço das incubadoras para a população realizar os primeiros cursos do Brasil Mais Ti foi preponderante.

Durante esses dois anos recuperamos muitos equipamentos de informática das incubadoras e restabelecemos a conectividade local, desejo antigo da população e mais uma meta cumprida pelo prefeito”.