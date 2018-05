Cursos em segurança estão com inscrições abertas

Policiais civis e militares, bombeiros militares, guardas municipais e profissionais de perícia já podem se inscrever no 43º ciclo de cursos à distância, promovidos pela Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

Nesta edição estão sendo oferecidas mais de 100 mil vagas, em 73 cursos, que tem o objetivo de ajudar no aperfeiçoamento do serviço prestado à população pelos profissionais de segurança pública.

As inscrições seguem até o dia 20 de maio e podem ser feitas pela internet através do site. As aulas ocorrerão no período de 19 de junho a 24 de julho para os cursos de 40 horas. Para aqueles com carga horária de 60 horas as aulas irão começar na mesma data, mas terminam no dia 7 de agosto.

É importante lembrar que as matrículas serão homologadas após comprovação do vínculo funcional junto às instituições dos profissionais. Cada aluno pode fazer até dois cursos por ciclo. Para tirar dúvidas, o candidato deve entrar em contato com a Coordenação Estadual da Rede EaD, por meio dos telefones (67) 3318-6813 ou 6997.

A realização de cursos da Rede EaD é resultado de acordos de cooperação federativa celebrados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Senasp, e os governos estaduais e municipais, por intermédio das secretarias de estado de segurança pública e prefeituras.