Cursos gratuitos de inglês na UEMS estão com inscrições abertas

Estão abertas, até 22 de maio, as inscrições para os cursos presenciais de ‘Compreensão Escrita: Estratégias’, ‘Compreensão Oral: Estratégias’ e ‘TOEFL ITP: Estratégias’ na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Eles serão ofertados gratuitamente na unidade de Dourados por meio do programa nacional Idiomas sem Fronteiras (ISF).

A UEMS faz parte do ISF, um programa que possibilita a oferta de cursos de idiomas gratuitamente para estudantes, professores e técnicos de todas as Universidades cadastradas.

Para a inscrição, que é somente on-line, é preciso fazer o teste de nivelamento por meio do site: isfaluno.mec.gov.br. O resultado será divulgado no dia 25 de maio.

Os cursos ocorrerão de 04 a 28 de junho.