Cursos gratuitos de música e arte estão com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), abriu inscrições para aulas gratuitas de violão, de arte e reciclagem, mosaico, capoeira e dança de salão. As aulas serão realizadas na Plataforma Cultural de segunda a sexta-feira, em diversos horários.

Adolescentes a partir dos 12 anos podem participar das oficinas de dança. Crianças a partir dos quatro anos também podem ser inscritas nas aulas de capoeira. A idade mínima para participar dos cursos de mosaico, violão e arte reciclagem é de 15 anos. Também haverá turma específica de alunos iniciantes.

De acordo com a professora de dança Maristela Sanches, do estúdio Maridança, as aulas são uma oportunidade para que as pessoas se “despertem” e conheçam, inclusive, talentos até então desconhecido por elas mesmas.

“Na dança de salão, por exemplo, a pessoa terá mais coordenação motora, equilíbrio, além de perceber que a autoestima e a autoconfiança ficarão mais elevadas”, observa Maristela.

Já quem quer se arriscar e aprender a tocar violão, poderá contar com a ajuda do experiente professor Ramão de Barro. “Nas primeiras aulas a pessoa aprenderá sobre o instrumento, ter o primeiro contato com a escala musical, além de conhecer e saber mais sobre os dedos das mãos. Depois desse primeira fase ela seguirá para um conhecimento intermediário”, comenta Ramão.

Interessados nas oficinas podem fazer sua inscrição por meio do telefone 67 3314-3222.