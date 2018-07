Apesar do fogo, não houve registro de vítimas no local

Um incêndio atingiu a Assembleia Legislativa da Bahia. Não houve registro de vítimas por conta do fogo, iniciado pouco depois das 15h20 de sábado (28). Por meio de nota, a direção da Casa de Leis, informou que, a princípio, o incêndio foi causado por um curto-circuito no terceiro andar do prédio, que está em obras.

De acordo com a mídia local, há relatos de que uma explosão foi ouvida momentos antes do incêndio ficar aparente. As chamas foram controladas por volta das 16h de ontem, após a chegada do Corpo de Bombeiros, às 15h40.

Conforme a nota, ainda sem causa determinada, "a princípio foi um curto-circuito o que provocou o início do incêndio que se alastrou pelo terceiro andar do Palácio Luís Eduardo Magalhães, na Assembleia Legislativa da Bahia, que está em obras".

"O sinistro começou por volta das 15h20. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois e controlaram totalmente as chamas. Não houve vítimas. Após a perícia serão contabilizados os prejuízos e estabelecido um plano de ação para recuperação da área afetada pelo fogo no edifício mais antigo do Legislativo baiano”, concluiu a nota.