Curto-circuito teria causado incêndio no 12° andar de prédio no Centro

O curto-circuito em um ar-condicionado portátil teria causado o principio de incêndio em um apartamento no 12° andar do Edifício Dijon no centro de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu algumas roupas e um colchão em um dos quartos do apartamento, por volta de 6h. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local, três Auto Bomba Tanque (ABT) e uma unidade de resgate.

Segundo informações, sete pessoas estavam no apartamento quando o incêndio começou, mas ninguém ficou ferido. Um dos moradores controlou o fogo com dois cilindros de pó químico. Após inalar muita fumaça, o morador que controlou as chamas foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Quando chegaram no local o fogo já havia sido controlado. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o rescaldo e a ventilação do apartamento.