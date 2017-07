Da música às artes plásticas, apresentações culturais reúnem mil pessoas em escola municipal

A Escola Municipal Professor Múcio Teixeira Júnior foi palco nesta quinta-feira (29) do 2º Circuito de Música, Dança, Cinema e da 2ª Mostra de Artes Visuais do Projeto Arte e Cultura da Rede Municipal de Educação, que tem o propósito de oferecer à comunidade escolar a oportunidade de conhecer o trabalho que os três mil alunos participantes do projeto desenvolveram nas escolas da Rede durante o primeiro semestre.

Organizado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed (Secretaria Municipal de Educação), o evento contou com exposição de telas, cartazes, desenhos e obras produzidas com os mais variados materiais e técnicas como grafite, colagem, pintura e escultura.

Todos os trabalhos tiveram como foco a temática circense. Montada no pátio da escola, a mostra ainda reservou um espaço para exibição de vídeos, incluindo filmes em preto e branco, que despertaram a atenção das crianças.

Já na quadra, o público, estimado em mil pessoas entre alunos, pais e professores, pode conferir as apresentações musicais e de dança. Ao todo, 50 escolas participaram do evento. De acordo com o chefe da Deac, Wilson Lands, a culminância do projeto de Arte e Cultura buscou o compartilhamento de experiências e conhecimentos entre alunos e professores.

“Graças ao empenho, dedicação e compromisso dos educadores, que incentivaram a pesquisa e a criatividade dos alunos, o projeto tem sido um sucesso. Com o esse evento queremos valorizar esses profissionais e o trabalho de nossos alunos”, disse Wilson Lands.

Intercalando apresentações de canto, banda e dança, incluindo o baby class do balé, o evento emocionou as famílias que foram a escola Mucio Teixeira. Para a microempresária Alessandra Mattos, mãe da pequena Sara, de 4 anos, as aulas de balé estão contribuindo na socialização da filha. “No começo ela chorava para ir a aula, agora, não perde um dia, mesmo no frio. Fico feliz em ver a prefeitura incentivar as atividades culturais na escolas. Elas são importantes para o desenvolvimento das crianças”, afirmou.

A dona de casa Gisele Cunha, mãe das gêmeas Sara e Rebeca, de 11 anos, que realizaram apresentações de violão, também elogia o trabalho cultural desenvolvido pela Reme. “A cultura quando é incentivada desde cedo nas crianças, contribui com a sua qualidade de vida, mostra um outro mundo para elas, além da educação básica”, ressaltou.

Para Sara e Rebeca, a oportunidade de aprender violão na escola mostrou a elas um talento até então, desconhecido. “Quero me aprimorar cada vez mais e quem sabe dar aulas e até ensinar meus filhos no futuro”, disse Sara.

Os amigos Ana Carolina Silva, 15, e João Vitor Rodrigues, 17, praticam balé há um e dois anos respectivamente e contam que descobriram sua profissão graças as aulas que freqüentam na Reme.

Estudante da escola municipal Maestro Heitor Castoldi, João Vitor, inclusive, já ganhou até bolsa de estudo em uma escola de dança da Capital e hoje integra dois grupos de balé. “Além de ajudar na minha socialização, a descobri na dança meu talento e vou estudar para ser um profissional”, pontuou.

Na opinião de Ana Carolina, as aulas do projeto Arte e Cultura oferecem oportunidades aos alunos que não tem a possibilidade de pagar um curso de dança ou música. “O projeto é ótimo e a cada dia a gente percebe que a procura pelas aulas aumenta. Quem assiste uma aula acaba se interessando e não abandona mai as aulas”, concluiu.