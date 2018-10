No dia do acidente, atropelamento parou a avenida Afonso Pena

Marilucia Miranda, que foi atropelada no dia,13 de outubro, na avenida Afonso Pena ao tentar atravessar a via, foi transferida para a ala de enfermaria da Santa Casa de Campo Grande.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, depois da paciente ter passado por uma cirurgia devido a uma lesão grave na cabeça, o estado de saúde teve um quadro positivo. Marilucia foi transferida para a enfermaria e está consciente, falando e aguardando a família terminar de organizar um espaço de “home care” para que ela possa concluir os cuidados em casa.

Ainda conforme a assessoria, Marilucia deve aguardar a alta na enfermaria. Ela passou por momentos difíceis, e teve de passar por uma cirurgia delicada devido a um coágulo no cérebro, permanecendo por vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local.

O acidente

A mulher foi atropelada na avenida Afonso Pena em frente ao posto de combustível Tereré, quando tentava atravessar a via em direção ao Shopping Campo Grande. O condutor de um veículo Mercedes foi o responsável pelo acidente.

Por sorte, Roberto Oliveira, sargento da governadoria, estava de folga e passava no momento do acidente. Ele interrompeu as duas vias da Afonso Pena, coordenando os primeiros socorros à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente e encaminhou a vítima a Santa Casa.