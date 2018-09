O ator Dado Dolabella teve a prisão decretada no começo deste mês, por injúria contra a ex-mulher Viviane Sarahyba. O artista terá que cumprir a pena de dois meses e 15 dias em regime aberto. O processo é referente ao ano de 2010, quando o Dado teria xingado a vítima.

De acordo com o Gazeta Online, no dia 26 de dezembro, o ator teria ido à casa da ex-mulher depois de passar o dia com o filho do casal, quando Viviane disse que ele não poderia levar seus instrumentos. Irritado, Dado passou a xingá-la.

Três dias após a confusão, Dado retornou a casa de Viviane para deixar o filho e acompanhado da babá, entrou na residência da ex-mulher. No mesmo momento, a vítima chegou de carro no local e o ex-marido tornou a insultá-la.

Conforme o site de notícias, com uma chave Dado escreveu palavrões nas portas do lado direito do carro de Viviane. A vítima processou o ex-marido por conta das atitudes, e nesse mês o ator teve a prisão decreta por injúria.

Ainda neste ano, Dado ficou entre fevereiro e abril na cadeia em São Paulo por não pagar a pensão alimentícia de um dos seus três filhos, fruto do relacionamento do ator com a jornalista Fabiana Vasconcelos. A dívida era de R$ 196 mil e, na época, o artista alegou que não tinha dinheiro para efetuar o pagamento.