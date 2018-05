Dados apontam redução na criminalidade em Campo Grande e em todo MS

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul e a cidade de Campo Grande estão mais seguros neste primeiro quadrimestre de 2018, em relação ao mesmo período do ano passado.

Os crimes contra o patrimônio apresentaram uma queda de 12,7% dos roubos, principalmente em residências com 16,9%, passando de 201 em 2017 para 167 casos em 2018, dos casos ocorridos em via pública houve uma redução de 11,3%, sendo 2.997 ano passado e 2.658 de janeiro a abril deste ano. No comércio os índices tiveram redução de 9,2% e de veículos 6,8%.

Já em Campo Grande o destaque é para redução dos roubos em residências 17,6%, com registros de 91 crimes em 2017 e 75 este ano, seguido dos casos em vias públicas (-11,7%).

Apesar de fazer fronteira com dois países e enfrentar diariamente o tráfico de drogas, os crimes contra a vida também sofreram redução nestes primeiros meses, na comparação com 2017. Os homicídios dolosos, por exemplo, tiveram queda de 168 para 153 casos.

Na Capital a redução é ainda maior 31,3%, com 32 mortes em 2017 e 22 em 2018. A Sejusp também registrou queda em homicídios culposos no trânsito em todo Estado (-3,4%), já em Campo Grande (-37,5%).

Ainda conforme os dados da Sejusp, os únicos crimes que tiveram aumento em MS foram os roubos seguidos de morte 20%, passando de 5 para 6 ocorrências, e o feminicídio com 33,3%, saindo de nove casos (no ano passado) para 12. Já em Campo Grande houve um crescimento das ocorrências de latrocínio com duas mortes registradas neste quadrimestre, juntamente com os números de furtos que aumentaram 9,3%.

De janeiro a abril em todo Mato Grosso do Sul, foram realizadas mais de quatro mil operações, que resultaram na abordagem de 187.687 pessoas e 185.019 veículos. Ao todo foram apreendidas pelas forças de segurança neste quadrimestre mais de 73 toneladas de entorpecentes.