Dani Black faz última apresentação hoje na Capital

Depois do sucesso que foi a primeira apresentação no Teatro Prosa, Dani Black, encerra sua passagem pela Capital com o show dilúvio, pelo projeto Sesc Encena.

O show foi indicado a “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” e sua canção “Maior”, que conta com a participação de Milton Nascimento, recebeu a indicação de “Melhor Música em Língua Portuguesa”.

Destaque da nova MPB, Dani Black, registra neste show o amadurecimento de sua digital pop e conceitual, celebradas pela inventividade de um notável guitarrista e de arranjos poderosos e inesperados.

A entrada é gratuita, mas é preciso chegar com pelo menos meia hora de antecedência para retirar o ingresso.

Serviço – O Teatro Prosa, do Sesc Horto, está localizado na rua Anhanduí, 200. Acompanhe a programação no sesc.ms