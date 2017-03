De acordo com governo, obra da Euler de Azevedo será concluída dentro do prazo

Após a readequação de projetos da obra de drenagem da Avenida Euler de Azevedo, o governo do Estado garante que a revitalização será concluída dentro do prazo previsto para julho de 2017.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a obra teve uma série de contratempos já solucionados e que não afetam o cronograma inicial. “Além das chuvas que afetaram os trabalhos, tivemos que refazer o projeto de drenagem do lote 2 para que o desague não chegasse às propriedades rurais do entorno e consequentemente não precisássemos desapropriar ninguém. Será construída uma galeria celular para a travessia do Córrego Imbirussú, substituindo o bueiro existente para aumentar a vazão”, explicou Miglioli.

Para a construção da galeria celular do Córrego Imbirussu e evitar o direcionamento do fluxo de veículos para o interior de bairros vizinhos também será aberto um desvio para tráfego. “Tudo para minimizar transtornos aos usuários da via”, disse Miglioli.

Outra melhoria que será adotada é a alteração da ordem estrutural do pavimento, que após estudos de técnicos da Agesul comprovou-se que a melhor opção será a substituição da capa asfáltica.

Já no lote 2 a readequação do projeto de drenagem levou em conta a existência de um bueiro duplo próximo ao local e ainda um possível atraso na conclusão da obra. “Embora seja uma questão que demandou aditivo ao orçamento inicial, não podíamos correr o risco de travar uma questão judicial com os proprietários rurais, assim como não podíamos atrasar a entrega da obra”, disse o secretário de Infraestrutura.

As mudanças significativas no projeto de revitalização da Avenida refletem a preocupação do Governo em não causar transtornos aos usuários da Euler durante e após a conclusão das obras. “Sempre falo que estamos fazendo tudo com muita responsabilidade para entregar obras de qualidade, e com a Euler não seria diferente. Foi tudo pensado para uma obra deste porte e com esse fluxo de usuários”, finalizou Miglioli.

A Obra

A readequação da capacidade de tráfego da Avenida Euler de Azevedo foi orçada para receber investimentos de R$ 14,7 milhões. Para dar celeridade aos trabalhos, a obra foi dividida em dois lotes: o rural e o urbano. O primeiro conhecido como urbano segue do entroncamento da Avenida Presidente Vargas até a Cepaer e o segundo da Cepaer ate o entroncamento da MS-080 na saída para Rochedo. Ao todo serão revitalizados 4,5 quilômetros, que além de serem duplicados contarão com ciclovia. A ordem de serviço da revitalização aconteceu no final de julho de 2016 e com as modificações a obra precisou de um aditivo de R$ 1,4 milhão, passando o orçamento de R$ 14,7 milhões para R$ 16,1 milhões.