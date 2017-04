De educação a transporte público, veja quem aderiu à Greve Geral

A paralisação nacional será na sexta-feira (28) contra as reformas

Diversas categorias vão aderir a Greve Geral contra as Reformas propostas pelo governo de Michel Temer na próxima sexta-feira (28), em Mato Grosso do Sul.

A mobilização promete afetar serviços essenciais para a população, como o transporte urbano, escolas e saúde. As atividades da Greve começam com ato, marcado para 8h na Praça Ary Coelho, em Campo Grande.

O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Campo Grande, anunciou que na sexta-feira os ônibus não vão sair das garagens e ficarão paralisados por tempo indeterminado.

Os professores da rede estadual e municipal de ensino também vão aderir a Greve Geral. segundo levantamento da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) cerca de 500 mil alunos ficarão sem aulas em Mato Grosso do Sul.

Os Policiais Civis também participarão das manifestações, conforme deliberação da Cobrapol. O sindicalista afirma ainda que as ações não têm o objetivo de prejudicar a população, mas de mostrar a indignação ao governo federal e congresso nacional pelo encaminhamento da PEC 287. Portanto, neste dia as delegacias prestarão parcialmente o atendimento, sendo mantido somente os serviços essenciais e inadiáveis à coletividade.

De acordo com o Coordenador do Comitê Estadual Contra as Reformas, Elvio Vargas, a saúde também vai aderir a Greve Geral. Trabalhadores da saúde vão protestar em frente aos hospitais e postos de saúde, mas o atendimento minimo será mantido. Elvio informou ainda que o comércio também ficará fechado na sexta-feira.

O sindicato dos bancários também vai aderir a greve nacional, em nota o sindicato anuncia: "para cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa a todas as Instituições Financeiras públicas e privadas, usuários de seus serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à categoria bancária, em assembleia realizada em 20/04/2017 deliberaram em paralisar suas atividades no dia 28 de Abril de 2017 a partir da 00h00.