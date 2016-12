De forma parcelada, décimo terceiro começa ser pago pela Prefeitura

Sem definir data para o pagamento integral do 13° salário dos servidores municipais, a Prefeitura de Campo Grande divulgou em nota nesta quarta-feira (21), quando o beneficio começará a ser realizado. Informou ainda que o pagamento do 13° será realizado de acordo com o valor do salário dos servidores, e apenas uma parcela recebera o benefício integral.

Os servidores que recebem até dois mil reais, cerca de sete mil trabalhadores, vão receber o benefício completo, que será depositado entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22).

Já os servidores que recebem mais que este valor, receberá uma parcela em dezembro no valor de R$1.500,00. Para o pagamento da diferença do benefício a Prefeitura ainda não definiu data. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Prefeitura o pagamento da diferença depende de verbas que a administração vai receber, mas a expectativa é que seja realizado ainda este ano.

No início do mês, durante a reunião de prestação de contas, o prefeito, Alcides Bernal, anunciou que o pagamento do 13° salário poderia ser pago somente em janeiro do ano que vem.