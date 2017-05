De moto, dois ladrões roubam camionete em Aparecida do Taboado

Armados, dois ladrões roubam camionete no interior do Estado. O fato ocorreu na madrugada da última segunda-feira (1) em Aparecida do Taboado - a 547 km de Campo Grande. Conforme o site Jovemsulnews, os bandidos estavam de motocicleta e renderam o motorista da Mitsubishi L-200 Triton com placas de Goiás.

Conforme a vítima, ela trafegava pela cidade, quando uma motocicleta se aproximou e um dos criminosos mandou o condutor parar anunciando o assalto. Um dos bandidos, que estava armado, entrou na Triton e obrigou que o motorista dirigisse pela cidade até chegarem em um local escuro. No veículo também havia uma mulher como passageira.

Ao chegar ao local, um dos ladrões assumiu a direção mandou que todos descessem e fugiu com a caminhonete. As vítimas foram à Polícia Militar, que realizou buscas pela região, mas não conseguiu encontrar nenhum dos suspeitos. O caso foi registrado e está sendo investigado pela polícia