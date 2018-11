O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha, comemorou a assinatura da retomada da obra para a pista de atletismo do Parque Ayrton Senna que aconteceu na manhã desta sexta-feira (9).

Para o vereador que acompanha a execução do projeto desde 2011, quando estiver pronta, a pista estará adequada para receber eventos internacionais de atletismo. “O público alvo são crianças, adolescentes, da iniciação ao atletismo, chegando ao alto rendimento, com a possibilidade de realização de eventos internacionais", destacou João Rocha.

“O primeiro passo da obra foi 1992, na gestão de Pedro Pedrossian, quando foi colocado o calçamento para receber a base emborrachada”, lembrou o vereador ao fazer um retrospecto sobre o processo para que a obra fosse retomada.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da atuação dos vereadores e de outros poderes no projeto. “Uma construção da Câmara Municipal, dos ministros, dos secretários e do governador, que abriu portas em Brasília. Os campo-grandenses irão receber o tão sonhado projeto da pista de atletismo”, afirmou Marquinhos.

Com valores do Ministério do Esporte e da prefeitura, a obra vai custar R$ 7,6 milhões. A pista com oito raias terá 6.729,10 metros quadrados, piso emborrachado, iluminação, além de banheiros e vestiários para que Campo Grande tenha condições de receber grandes competições nacionais e internacionais.

O prefeito anunciou durante o evento que a prefeitura planeja, para 2019, a revitalização do parque aquático que está fechado há mais de três anos. A licitação já está em andamento.