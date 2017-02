Para fugir das tradicionais folias de carnaval como bloco de rua e o desfile de escolas de samba, as igrejas oferecem opções que vão desde retiros até a folia religiosa com eventos como Carnaval com Cristo. As opções religiosas são mais tranquilas e garantem a experiência espiritual durante o feriado.

A auxiliar administrativa Valéria Celeste Franco da Costa, de 24 anos, já sabe o que vai fazer nos dias de folia este ano, vai participar do Carnaval com Cristo. “Acho que é uma boa opção para quem é animado, mas não quer ficar nessa loucura da vida de carnaval de rua”, conta.

Esta não será a primeira vez que Valéria vai pular o carnaval na igreja. “Eu já participei muitas vezes e é super animado. E me interessei porque este ano eu estou bem tranquila, parei de beber e quero focar mais em Deus”, explica.

Católica e envolvida em movimentos da igreja, Valéria viu no Carnaval com Cristo a oportunidade de sair do Carnaval e entrar na quaresma, período que antecede a páscoa, dentro da igreja. “é importante para mim, para o meu crescimento espiritual. Uma opção para quem quer se animar em Deus”, ressalta.

Além das “folias” na igreja uma opção tranquila para quem não gosta de Carnaval são os retiros espirituais que são comuns no feriado. Como é o caso da dona de casa Maria Lúcia Silva dos Santos, 52 anos, que vai participar pelo terceiro ano do retiro para mulheres da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos da Promessa.

“Eu não gosto de carnaval e quando você vai para o retiro você tem tempo para refletir, para estar em comunhão com Deus”, conta Maria Lúcia. A dona de casa ainda explicou que na igreja existem várias opções de retiro, um só para mulheres, outro voltado para jovens.

O primeiro retiro que Maria Lúcia participou foi em 2015 e a dona de casa conta que todo ano o tema do encontro muda. “Não são as mesmas coisas todo ano, o tema muda. E lá ouvimos tudo sobre a palavra”.

Maria Lúcia ainda conta que durante os três dias do retiro ela tira esse tempo para ela. “Eu gosto das dinâmicas, muitas mulheres participam e temos tempo de nos conhecer. E a igreja onde o encontro acontece fica no bairro noroeste, que fica mais afastado, o que é bom porque fica mais calmo”.

A auxiliar administrativa Iara da Silva Rodrigues, de 22 anos, é evangélica e conta que nunca foi de muita bagunça e o retiro é para ela um momento de diversão e união com outros jovens.

Iara e seu marido Eliseu Gonçalves da Silva são coordenadores de Jovens do Setor C2 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Mato Grosso do Sul e fazem parte da organização do retiro da igreja.

Ela conta que o retiro já é um costume. “A cada ano, no feriado de carnaval cada setor é responsável em organizar o retiro voltado para os jovens. Nós nos preparamos no decorrer do ano, procurando chácara, som, iluminação, pregadores, palestrantes e organizando as brincadeiras da gincana bíblica, tudo com o propósito de preparar um evento que ofereça diversão, a palavra de Deus e a comunhão entre os participantes”, explica.

Além de fazer parte da organização, Iara conta que este também será o terceiro retiro que participa e está muito animada. “O retiro virou uma tradição. E fazemos isso por zelo, cuidado e amor aos jovens que fazem parte da nossa igreja. E também levar os jovens a uma aproximação de Deus”.

Assim como Maria Lúcia e Iara, este ano não será o primeiro retiro da atendente de gráfica rápida Kétilli Paula Ferreira Câmara, de 23 anos. Kétilli conta que se interessou porque gosta e sempre participa dos eventos da igreja. “Cresci na igreja e sempre vou, é um momento de diversão para os jovens evangélicos, e se ligar mais a Deus”, relata.

Matéria atualizada 16:49