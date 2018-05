De terror à gargalhadas, shopping da capital oferece diversão no feriado

Para quem pretende aproveitar o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (31), e emendar a sexta-feira (1º), para se divertir com a família, o Shopping Bosque dos Ipês funcionará normalmente das 10h às 22h com diversas atrações com desconto.

Na programação, tem Mirage Circus do ator Marcos Frota, Casa do Terror, Fazendinha, Extreme Kart Racing, Hoverboard, Play Games e vários outros players com até 50% de desconto no valor da entrada para se divertir.

O Mirage Circus, que está pela primeira vez em Campo Grande, oferece valor único de R$ 20 nas cadeiras laterais para assistir um espetáculo alegre e contagiante, destacando o que há de melhor na música, dança, interpretação e arte circense da atualidade. Nas cadeiras centrais o valor é de R$ 50 inteira e meia R$ 25 e na VIP, R$ 60 inteira e meia R$ 30. As apresentações são de terça a sexta-feira às 20h30. sábados, domingos e feriados sessões extras, às 16h, 18h e 20h30. O circo fica localizado no estacionamento acesso A, dentro do shopping.

Na Casa do Terror, o valor da entrada nesta quinta e sexta será pela metade do preço, R$ 15 e pode ficar o tempo que quiser. O local tem cinco cenários e fica aberto todos os dias das 18h às 22h, no estacionamento do acesso C.



(Casa do Terror no estacionamento do acesso C)

O evento infantil, a Fazendinha também estará com a metade do valor para brincar, R$ 12,50 e a criança poderá brincar até 30 minutos. A diversão tem temática rural e oferece brinquedos como: cama elástica, piscina de bolinhas, labirinto com escorregador, cavalinhos de gangorra, ponte de escala, carrossel, pintura e videogame. O local fica na Praça Central, no 1º piso, e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo 11h às 21h.

Além das principais atrações, o cantor Chokito, se apresenta, a partir das 19h, na Praça de Alimentação com os maiores sucessos da Musica Popular Brasileira.