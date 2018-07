A Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, promoverá na segunda-feira (30), das 8 às 11h30, o primeiro Colóquio de Proteção e Defesa do Consumidor. O evento vai acontecer na Escola Superior da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que está localizada no bairro Chácara Cachoeira.

O objetivo do evento é fomentar o conhecimento do direito do social na sociedade e no meio jurídico. Para isso, a cada três meses o programa de educação da subsecretaria irá promover um colóquio, trazendo especialistas da área para comunidade jurídica e o público em geral, com questões ligadas à temática.

Neste primeiro evento, o tema debatido será Tutela do Consumidor, com a participação dos advogados Fábio Trad – Tutela Legislativa do Consumidor, Mansour Elias Karmouche – Tutela Institucional do Consumidor, Aroldo José de Lima – Tutela Coletiva do Consumidor e Jane Inês Dietrich – Tutela Individual do Consumidor.

Ao todo, são 148 vagas gratuitas. Para se inscrever, é preciso enviar um email para [email protected]