Vídeo: Debilitada, empresária continua internada em Sidrolândia

Segundo a família, a empresária estava desidratada e com a glicemia alta

Depois de dois dias desaparecida, a empresária Thais Regina de Souza Valadares, de 40 anos, foi encontrada na noite desta sexta-feira (16), no meio de um milharal em Sidrolândia, cidade a 71 km de Campo Grande. Debilitada, a empresária recebeu os primeiros socorros e foi internada em um hospital local.

Thais seria encaminhada para Campo Grande para receber atendimento médico, mas devido ao estado de saúde debilitado a empresária foi levada para o hospital em Sidrolândia. De acordo com a família, Thais continua internada em Sidrolândia, onde espera resultados de exames. “Ela estava desidratada e com a glicemia alta e por isso estava desorientada”, relatou Sílvia Valadares, irmã da empresária.

A família relatou que até o momento a empresária não conseguiu explicar o que aconteceu. “O médico explicou que devido ao alto nível de glicemia ela está desorientada e por isso ela precisa se recuperar primeiro”, explicou. Inicialmente a Thais afirmou que se perdeu, e em seguida disse que foi assaltada.

O carro da empresária estava atolado e foi encontrado poucas horas antes de seu resgate. A empresária foi encontrada entre 5 e 8 km do seu carro. “As investigações apontam que ela se perdeu, saiu do carro e se perdeu mais ainda”, conta a Sílvia.

A família explica que ainda não dá para saber o que aconteceu. “As informações ainda estão confusas. As compras que ela fez ainda estavam no carro, mas a bolsa dela não foi encontrada. A perícia também encontrou uma marca de carro próximo ao local onde ela foi encontrada e havia mais uma digital no carro”.

O desaparecimento

Na quarta-feira (14), Thais saiu da empresa onde é sócia junto com sua irmã por volta das 16h50, e disse que iria para uma fazenda em Maracaju, onde o namorado trabalha. Ela saiu com um carro Gol, placa NSD-1429 e com um adesivo da Cert Rastro.

A família estranhou que ela não ligou quando chegou ao local, já que ela sempre mandava mensagens quando ia para a fazenda. Diabética, era comum ela passar mal e a suspeita inicial é que no meio do percurso ela teria passado mal.

Confira o que mostra momento em que empresária é resgatada:

Matéria atualizada às 10h41