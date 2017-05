Decisão sobre competência de julgamento do PRF deve ser definida na segunda-feira

A decisão do juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri Carlos Alberto Garcete de Almeida sobre o pedido de “exceção de suspeição” feito pela defesa do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento após briga de trânsito deve ser defina na próxima segunda-feira (22).

A defesa quer livrar PRF de Tribunal de Júri e levar o julgamento para a Justiça Federal. “Eu entendo que a Justiça comum não tem competência para julgar o caso”, afirmou o advogado Renê Siufi, que entrou com o pedido na última sexta-feira (12).

Diante do pedido da defesa, o Ministério Público Estadual (MPE) se manifestou contraio a transferência do processo do prf para a Justiça Federal. O promotor José Arturo Iunes Bobadilla Garcia ressalta que Ricardo não estava no exercício da função. “Não existe razão para a transferência, foi um crime comum”, explica.