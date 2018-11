Dezembro está chegando e com ele o clima natalino também. Em Campo Grande, trabalhadores já iniciam as instalações das lâmpadas e decorações de natal, e esse ano 37 pontos estratégicos das sete principais regiões da capital serão preparados com o tema. As luzes da cidade serão acesas no dia 7 de dezembro e no dia 8, domingo, será a inauguração da Cidade do Natal.

Rotatórias, canteiros de avenidas, praças, viadutos, árvores, super postes de avenidas como a Mato Grosso e Afonso Pena, serão adornados .

De acordo com a prefeitura, aproximadamente 35 quilômetros de mangueiras de led, 4 mil pisca-piscas e outros produtos serão utilizados. Praticamente todas as rotatórias da cidade receberão estrelas gigantes. A Afonso Pena, principal avenida da capital, será adornada, em toda a sua extensão , assim como a avenida Duque Caxias, porta de entrada de Campo Grande para quem desembarca no Aeroporto.

Também devem receber iluminação as rotatórias da Gury Marques e canteiro central em frente do terminal rodoviário, avenida Mato Grosso que será enfeitada desde a Calógeras, passando pela rotatória com a avenida Nelly Martins e a entrada do Parque dos Poderes, no cruzamento com a Hiroshima.

Outros ponto que serão decorados:

• Via Parque/Mato Grosso

• Coca Cola

• Joaquim Murtinho / Eduardo Elias Zahran

• Canteiro Central Rodoviária

• Trevo José Abrão

• Lagoa Itatiaia

• Rotatória da Euler de Azevedo com a Avenida Presidente Vargas

• Lago do Amor

• Trevo Imbirussu – Gunter Hans com Manoel da Costa Lima

• Viaduto da BR-163 com BR-262

• Cruzamento da Avenida Zulmira Borga com a Gerônimo Albuquerque

• Canteiro da Avenida Afonso Pena

• Canteiro central da Avenida Lúdio Coelho com a Avenida Petrópolis (entrada do União)

• Entrada do Paço Municipal