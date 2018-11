A cidade ficará iluminada com as luzes que remetem ao clima natalino

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (13), o custo da decoração natalina que enfeitará as ruas do centro da cidade. A empresa LT Decorações Ltda Epp fará o serviço que custará R$ 578.536,45.

No mês de setembro, o prefeito Marquinhos Trad, havia comentado que Campo Grande teria uma decoração, nem que fosse simples e no dia 9 de novembro o contrato foi realizado por pregão eletrônico. As luzes geralmente são acesas no início de dezembro e permanecerem até o mês de janeiro.

Esse ano além da iluminação da tradicional avenida Afonso Pena, Morada dos Baís e exposição da Cidade do Natal, tudo indica que entroncamentos e principais rotatórias serão decoradas e iluminadas com o tema.