Dedé Santana se apresenta nesta segunda-feira no Arraial de Santo Antônio

Além do humorista, as duplas David e Guilherme e Luiza e Murilo levam sertanejo ao público

As atrações do segundo dia da maior festa junina da capital, o Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, passeiam pelo humor e o sertanejo.

Nesta segunda-feira (11), o humorista Dedé Santana sobe ao palco do Arraial com seu show de humor que promete tirar boas gargalhadas do público campo-grandense. Logo após, a dupla sertaneja regional David e Guilherme abre a programação musical que tem como atração principal os sertanejos Luiza e Maurílio.

No total, 55 barracas foram montadas por entidades que têm na festa a oportunidade de obter renda extra para a manutenção de seus trabalhos sociais. Cada entidade oferece um prato típico, uma brincadeira especial, proporcionando uma boa diversão em família na "Cidade Morena".

O artesanato local também está presente nas tendas com os artesãos da Praça dos Imigrantes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de CG (Apae), pescaria artesanal da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Instituto Mirim de Campo Grande, SEDHAST e Centro de Promoção Social Palotina (CRPROSPAL).

A festa acontece até o dia 13 de junho, com abertura dos portões às 17 horas até terça-feira (12), na quarta-feira (13), feriado de Santo Antônio, abertura às 15 horas.