A Defesa Civil capturou um inseto conhecido como “Cobra-Cigarra”, na manhã desta terça-feira (21) em Deodápolis – a 260 km de Campo Grande. Conforme o tenente, Max Tosta, existe lendas de que o inseto é venenoso e pode matar.

De acordo com o site Vicentina Online, a equipe da Defesa Civil da cidade foi acionada para capturar a “Cobra-Cigarra”, em uma casa no jardim América. “Na internet, diversas lendas norteiam a história deste inseto. Os mais antigos dizem que ela possui veneno e que sempre ataca pessoas injetando no coração. As lendas dizem que a pessoa então morreria em até 24hs” destacou o Tenente Max Tosta.

Ainda de acordo com o site local, segundo alguns Biólogos, a “Cobra-Cigarra” é uma espécie de cigarra inofensiva e devido o formato de sua boca, ela fica parecendo uma cabeça de cobra o que originou o seu apelido.

Praga no Japão

Originária de florestas tropicais, a cigarra com cabeça de cobra é um inseto homóptero. Ela chega à cidade atraída pela luminosidade. No Japão essa espécie é considerada praga em plantações de arroz, o nome do inseto na verdade é Jequiranaboia.