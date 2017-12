Defesa Civil é enviada a Porto Murtinho para avaliar estragos da chuva

Desde o início da manhã desta quinta-feira (28), por determinação do governador Reinaldo Azambuja, o Coordenador Estadual de Defesa Civil coronel Isaías Bittencourt está com equipe em Porto Murtinho, fazendo levantamento dos estragos provocados pela chuva, que deixou 63 pessoas desabrigadas e cerca de 300 moradores desalojados.

Na quarta-feira (27) o prefeito municipal, Derley Delevatti, decretou situação de emergência no município. “A Defesa Civil vai fazer o levantamento para que o atendimento às famílias desabrigadas seja feito rapidamente. A nossa preocupação é para que essas pessoas não fiquem desamparadas, nesse momento em que tiveram que deixar suas casas por causa da chuva”, afirmou o Azambuja.

De acordo com o prefeito da cidade, de quinta-feira (21) a segunda-feira (25) choveu 340 milímetros, o que provocou o alagamento de parte do bairro Cohab. A água tomou conta completamente de 76 casas. As 63 pessoas desabrigadas estão sendo atendidas pela Prefeitura no Centro de Múltiplo Uso. Os desalojados foram para casas de parentes.

Delevatti disse que a chuva deu uma trégua desde ontem e as águas começaram a baixar. Mesmo assim, os moradores estão sendo orientados a não voltarem para suas casas ainda, já que a previsão é ocorrência de chuva na região até o próximo dia 3 de janeiro.